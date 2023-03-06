Булыкин о «Спартаке»: надо быть на голову выше, чтобы судьи не смогли помешать

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какие команды удивили его в плохом и хорошем смыслах после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), а также высказался о судействе, отметив, что арбитры принимают много спорных решений.

«В хорошем удивил «Локомотив» вместе с Дзюбой. В плохом – ЦСКА и «Спартак», хотя во втором случае больше вопросов к судьям, и «Краснодар» можно сюда отнести. Эти команды должны были хорошо выходить после зимней паузы, но не получилось.

Со «Спартаком» можно апеллировать к судьям, но надо было выигрывать и без судей, как любят говорить футболисты. Надо быть на голову выше, чтобы судьи не смогли помешать. Если смотреть по другим матчам, то всегда можно апеллировать к судьям, всегда есть вопросы, всегда есть пограничные решения, 50 на 50, которые можно принимать как в одну сторону, так и в другую. Много решений, которые трактуются только судьями, много моментов, которые оставляются на Экспертно-судейскую комиссию. Там уже решают, прав был судья или нет. Сейчас такие матчи упорные, что судейские решения являются очень значимыми.

Я так до конца и не понял [в матче «Спартак» — «Урал»], что там свистнули и почему не засчитали, поэтому дождемся решения экспертной комиссии. А так очень много решений, когда судьи ошибаются, но здесь ничего не сделаешь, уже поздно после игры что-то доказывать, потому что счет не изменится», — заявил Булыкин в разговоре с «Газетой.Ru».

«Локомотив» со счетом 3:1 обыграл «Ростов», «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), ЦСКА проиграл «Сочи», а «Краснодар» не смог обыграть «Торпедо» (2:2).

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями от хет-трика в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».