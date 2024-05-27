Орловский губернатор прокомментировал задержание своего советника

Губернатор Орловской области Андрей Клычков назвал неожиданным задержание своего советника Сергея Лежнева. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте».

«Удивительно, что история двухлетней давности сегодня приобретает какие-то дополнительные обороты, но абсолютно подтвержу еще раз, что правоохранители будут разбираться, уверен, что все будет беспристрастно, спокойно, без каких-либо особенностей сделано», — заявил он.

По словам Клычкова, последние два года Лежнев занимался доставкой гуманитарной помощи в зону СВО, «на самые сложные направления фронта».

«Эту работу мы не остановим, и уже на 29 и 30 мая запланирована доставка новых грузов», — заявил он.

До этого суд арестовал советника губернатора Орловской области Лежнева на месяц по делу о мошенничестве.

Ранее военный суд оставил в СИЗО генерал-майора Попова, обвиняемого в мошенничестве.