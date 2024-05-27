Во Франции назвали Захаряна одной из величайших надежд российского футбола

Французский интернет-портал Footmercato высоко оценил российского полузащитника испанского «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«21-летний игрок, который является одной из величайших надежд российского футбола, мог бы перейти в «Челси», но в конечном счете он оказался в Испании, в «Реале Сосьедад». Первый сезон сложился неоднозначно для Захаряна, он находится в самом разгаре своего обучения», — указано в статье.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Полузащитник сыграл в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

Ранее агент Захаряна рассказал о давлении на игрока в России.