На Западе заявили о планах Зеленского столкнуть США и Китай

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен столкнуть США и Китай. Видеозапись интервью опубликована на YouTube-канале подполковника Дэниела Дэвиса.

По словам эксперта, ему сложно понять, о чем думает Зеленский.

Меркурис предположил, что Зеленский считает, что у Украины хорошие отношения с Китаем, может получится завоевать расположение Пекина, а может и нет. Тогда Зеленский смог бы превратить подобную историю в США с Китаем в той же степени, в которой это происходит между США и Россией, подчеркнул эксперт.

До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мао Нин заявила, что Китай выступает за проведение мирной конференции по Украине, которую будут признавать как Москва, так и Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова, где предложил президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину, которые, по его словам, «находятся в стороне от глобальных усилий» в подготовке к саммиту в Швейцарии, проявить «лидерство в приближении мира».

Ранее стало известно, что ЕС захотел организовать мирную конференцию по Украине с участием России.