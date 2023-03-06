Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал о своем будущем в сборной России

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде, передает «РБ Спорт».

«Чувствую себя хорошо, если нахожусь в заявке. Мыслей о завершении карьеры в сборной России нет, хочу еще поиграть», — сказал Гильерме.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Николай Писарев, помощник Валерия Карпина в сборной России, ответил на вопрос о приглашении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в состав национальной команды на матч с Ираном.

Встреча России и Ирана намечена на 23 марта.