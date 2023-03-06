Ольховский: теннисист Медведев может побить все российские рекорды

Российский теннисист Андрей Ольховский заявил, что Даниил Медведев может побить все отечественные рекорды в мужском одиночном разряде, передает ТАСС.

«Не вижу пока причин, по которым он не сможет стать самым титулованным теннисистом на российском уровне. У него есть достаточно времени, чтобы побить все наши рекорды», — сказал Медведев.

4 марта в финале турнира в Дубае Медведев одержал победу над соотечественником Андреем Рублевым. Поединок завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу бывшей первой ракетки мира.

Медведев выиграл третий турнир АТР подряд, одержав 14 побед кряду. После неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) он стал победителем турниров в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар). В полуфинале в Дубае он нанес поражение первой ракетке мира Новаку Джоковичу из Сербии.

Ранее советский и российский теннисист, экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым в финале турнира АТР 500 в Дубае.