Тренер «Ньюэллс Олд Бойз» отреагировал на слухи о возвращении в клуб Месси

Главный тренер аргентинского Ньюэллс Олд Бойз» Габриэль Хайнце отреагировал слухи о том, что воспитанник клуба Лионель Месси может вернуться в команду, передает Footmercato.

«Мне немного стыдно говорить о Месси. Единственный, кто решает, возвращаться ему или нет, это он сам. Это его выбор. Никто не обязан возвращаться», — сказал Хайнце.

Напомним, что Месси перебрался в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года. После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей, сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.

Ранее сообщалось о том, что саудовский клуб «Аль-Иттихад» предложит аргентинскому нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси контракт.