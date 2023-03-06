Петржела о хет-трике Дзюбы в ворота «Ростова»: у меня в сборной он не играл бы

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о хет-трике форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Ростова», передает «РБ Спорт».

«Дзюба забил «Ростову», а они — посредственная команда, это не эталон. Только время покажет, что он за нападающий. У меня в сборной он не играл бы», — сказал Петржела.

В первой игре «Локомотива» после зимнего перерыва в Российской премьер-лиге против «Ростова» Дзюба оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.

Для форварда эти голы стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с «Локомотивом».

Ранее бывший наставник ЦСКА Газзаев высказался о хет-трике форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Ростова» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).