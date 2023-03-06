Аллегри заявил, что «Ювентус» находится в самом сложном положении в истории футбола

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Ромы» в матче 25-го тура чемпионата Италии заявил, что туринская команда находится в самом сложном положении за всю историю футбола. Его слова передает Football Italia.

«В первом тайме «Рома» уже начала немного теряться между линиями, но потом мы пропустили тот гол из ниоткуда. Все любят говорить со стороны, но в истории футбола еще ни у кого не было такой ситуации, как у «Ювентуса» в этом сезоне. Одна игра не может свести на нет всю хорошую работу, которую мы проделали», — сказал Аллегри.

Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч на 53-й минуте забил забил Джанлука Манчини.

Таким образом, «Рома» прервала победную серию «Ювентуса», которая длилась четыре матча. Римский клуб располагается на четвертом месте, имея в активе 47 очков. «Ювентус» занимает восьмую позицию, набрав 35 баллов.

Следующий матч в чемпионате Италии «Рома» сыграет с «Сассуоло». Матч пройдет 12 марта. «Ювентус» в этот же день проведет встречу с «Сампторией».

Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин был удален через минуту после выхода на замену в матче против «Ромы».