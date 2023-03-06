Варан накричал на игроков «МЮ» и заставил их подойти к фанатам после разгрома от «Ливерпуля»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан накричал на своих партнеров после поражения от «Ливерпуля» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Metro.

Французский футболист эмоционально потребовал от одноклубников подойти к болельщикам «красных дьяволов». Игроки сначала направились в раздевалку, но после выкриков Варана несколько футболистов вышли к трибуне фанатов «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Ливерпулем» со счетом 0:7. Дублями в этом матче отметились Коди Гакпо, Давид Нуньес и Мохамед Салах. Еще один гол забил вышедший на замену Роберто Фирмино.

Это поражение стало самым крупным в истории «МЮ». До этого «красные дьяволы» получали по шесть мячей в свои ворота от «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в 2011 и 2020 году соответственно.

В АПЛ по-прежнему лидирует «Арсенал». «Канониры» опережают идущего на втором месте «Манчестер Сити» на пять очков. Третье место в таблице занимает «Манчестер Юнайтед».

Ранее известный британский журналист Пирс Морган вспомнил то, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг оставил экс-нападающего команды Криштиану Роналду в запасе в прошлом матче против «Ливерпуля».