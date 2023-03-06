Гари Невилл о поражении «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7 — абсолютный позор, бардак

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал манкунианцев за разгромное поражение в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля». Его слова передает BBC со ссылкой на Sky Sports.

«Второй тайм был абсолютным позором, бардаком. Ничто не иллюстрирует его лучше, чем Бруну Фернандеш, за которого в этом матче было стыдно.

Но я должен сказать, что это не свойственно им. Это не их привычный дух и форма. Я уверен, что тен Хаг справится с этим, как он справлялся с другими трудностями», — сказал Невилл.

«Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Ливерпулем» со счетом 0:7. Дублями в этом матче отметились Коди Гакпо, Давид Нуньес и Мохамед Салах. Еще один гол забил вышедший на замену Роберто Фирмино.

Это поражение стало самым крупным в истории «МЮ». До этого «красные дьяволы» получали по шесть мячей в свои ворота от «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в 2011 и 2020 году соответственно.

В АПЛ по-прежнему лидирует «Арсенал». «Канониры» опережают идущего на втором месте «Манчестер Сити» на пять очков. Третье место в таблице занимает «Манчестер Юнайтед».

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение манкунианцев от «Ливерпуля».