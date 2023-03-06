Газзаев заявил, что Дзюба не ставит перед собой задачу выступления за сборную России

Бывший наставник ЦСКА Газзаев высказался о хет-трике форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Ростова» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Этим хет-триком Дзюба подтвердил свое мастерство. Заслужил ли Артем вызов в сборную России? Этот вопрос нужно задавать тренеру национальной команды. Сейчас и сам Дзюба не ставит такую задачу. Для него сейчас важнее помочь «Локомотиву». Сейчас задача сборной — просмотреть много перспективных игроков», — сказал Газзаев.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 4 марта «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Хет-трик в московской команде оформил Артем Дзюба. Это первые голы нападающего после перехода в стан «железнодорожников».

Встреча России и Ирана намечена на 23 марта.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Николай Писарев, помощник Валерия Карпина в сборной России, ответил на вопрос о приглашении Дзюбы в состав национальной команды на матч с Ираном.