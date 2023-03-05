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Овечкин обошел Гретцки и повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 35+ заброшенными шайбами

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Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сегодня в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе» оформил дубль. Его команда одержала победу со счетом 8:2.

Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 52 заброшенные шайбы и 25 результативных передач в 59 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 814 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.

Сегодняшняя вторая шайба в матче с «Сан-Хосе» помогла россиянину обойти Уэйна Гретцки по количеству сезонов с 35+ заброшенными шайбами. Таким образом, это 14-й сезон, в котором российский форвард забросил не менее 35 шайб. На счету Гретцки 13 таких сезонов. Своим сегодняшним голевым подвигом он повторил рекорд бывшего игрока «Вашингтона» Майка Гартнера, у которого также 14 сезонов с 35+ заброшенными шайбами.

Напомним, что россиянин в середине февраля пропустил несколько матчей своей команды из-за смерти отца. После возвращения он забросил три шайбы в пяти матчах лиги.

Ранее Алексей Терещенко заявил, что «Вашингтону» голы Овечкина важнее попадания в плей-офф НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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