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Чесноков восхитился победами Медведева над Джоковичем и Чоричем в Дубае

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Amr Alfiky/Reuters

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился впечатлениями от побед россиянина Даниила Медведева над лидером рейтинга АТР сербом Новаком Джоковичем и над хорватом Борной Чоричем на турнире в Дубае. Специалист заявил, что Медведев находится в великолепной форме, и выразил восторг тем, что Даниил выиграл у Чорича «под ноль» пять геймов подряд.

«Когда он играл в Австралии с Джоковичем, делал много ляпов в решающие моменты. Сейчас же у Медведева феноменальное психологическое состояние. И когда он в Дубае играл с Новаком, при счете 5:4 была его подача на матч. Джокович — такой мастер вылезать из критических ситуаций, он железный и не ломается! Когда было 30:30, он потрясающе укоротил, но Медведев достал. Как он сыграл этот мяч — шедевр! Укороченный был с обратным вращением, обработать этот мяч Медведев мог только в том состоянии, в каком он находится. И потом матчбол чисто выиграл.

То, что он сделал в матче с Чоричем, можно заносить в Книгу рекордов. Он проигрывал Чоричу 1:2, счет был 40:15 на подаче Медведева. Хорват выиграл очко, стало 40:30 — и все, это было последнее очко Чорича в матче! Это просто нереально, 21 очко подряд! Чорич играл словно не против человека, а против робота!» — сказал Чесноков «Газете.Ru».

Ранее Чесноков заявил, что игра Медведева — это «что-то неземное».

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