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Чесноков: Медведев сейчас очень хорош, как он играет — это что-то неземное!

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Amr Alfiky/Reuters

Советский и российский теннисист, экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым в финале турнира АТР 500 в Дубае. Специалист обратил внимание на то, что Медведев находится в невероятной форме, что и показал на корте. Рублев, констатировал Чесноков, просто не был способен на равных соперничать с соотечественником.

«Медведев сейчас очень хорош. Я смотрел все его матчи. Конечно, он набрал такую форму, двигается и играет как первый в мире. Наверное, именно в таком состоянии можно выигрывать турниры Большого шлема. Как он играет — это что-то неземное! Рублев брыкался первые четыре гейма, потом реально задохнулся, выдохся. Медведев все лучше — и игра с задней линии, и подачи, и движение. Просто вагон уверенности», — сказал Чесноков «Газете.Ru».

Медведев обыграл Рублева в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Таким образом, он одержал победу на третьем турнире подряд.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на сообщения о том, что в 2023 году российских и белорусских теннисистов допустят к участию в Уимблдоне.

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