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Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

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Reuters

В ночь на 5 марта по московскому времени состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «столичных» со счетом 8:3.

У «Вашингтона» голы на счету Крэйга Смита (дубль), Николя Обе-Кюбеля, Мэтта Ирвина, Ти Джея Оши, Александра Овечкина (дубль) и Дилана Строума. Российский нападающий Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился.

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Томаш Гертл, россиянин Александр Барабанов и Нико Штурм. Еще один российский форвард Евгений Свечников завершил встречу с показателем полезности -1.

Овечкин в 59 матчах текущего сезона отметился 35 голами. Также на его счету 25 результативных передач. Всего в регулярных чемпионатах российский хоккеист забросил 815 шайб. Он находится на втором месте в истории лиги по количеству голов, уступая только легендарному канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

После этого матча «Вашингтон» с 68 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 48 баллами расположился на последней строчке Запада.

Ранее сообщалось, что российского вратаря «Колорадо Эвеланш» Александра Георгиева заменили после пяти пропущенных шайб в матче с «Даллас Старз».

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Хоккей. НХЛ
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