Барановская ответила на обвинения Аршавина в запрете экс-капитану «Зенита» общаться с детьми

Юлия Барановская, бывшая жена экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, отрицает, что препятствовала встречам спортсмена с детьми.

Аршавин ранее заявлял: «Именно она не давала видеться с ребятами, когда я этого хотел, делала все, чтобы они меня избегали».

«Не могу отвечать за слова других людей, только за свои. Нет ни одного сообщения папе от меня, что я запретила кому-либо общаться с детьми. Поэтому не знаю, откуда берутся такие слова.

Я никогда никому не запрещала общаться: ни папе, ни детям», — приводит слова Барановской mk.ru.

41-летний Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». Аршавин является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы.

С 2022 года Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».

Ранее Андрей Аршавин заявил, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес получит гражданство РФ, когда уладит свои дела в Нидерландах.