Рублев заявил, что Медведев уничтожил его в финале турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев поделился впечатлениями от финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае (ОАЭ), в котором он уступил своему соотечественнику Даниилу Медведеву.

Поединок завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу бывшей первой ракетки мира.

«Даниил уничтожил меня сегодня вечером! Три титула подряд. Не знаю, как он это делает. Это мой первый финал в сезоне, и я полностью разбит.

«Я никогда не говорил этого Даниилу в лицо, я очень уважаю его. Он настоящий чемпион и настоящий вдохновитель для игроков», — приводит слова Рублева «Чемпионат.com».

Медведев выиграл третий турнир АТР подряд, одержав 14 побед кряду. После неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) он стал победителем турниров Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар). В полуфинале в Дубае он нанес поражение первой ракетке мира Новаку Джоковичу из Сербии.

Ранее бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012 Надежда Петрова оценила победу Даниила Медведева над Новаком Джоковичем в полуфинале турнира АТР 500 в Дубае.