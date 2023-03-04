Бывший владелец «Спартака» Федун латинской поговоркой ответил на вопрос об отношении к Fan ID

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча красно-белых с екатеринбургским «Уралом» рассказал, как он относится к Fan ID.

Игра 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедшая 4 марта в Москве, завершилась со счетом 2:2.

«Fan ID? Как говорили древние латиняне: «Dura lex, sed lex» (латынь: «Закон суров, но это закон»)», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Паспорт болельщика действует в чемпионате России с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов РПЛ — «Ростова», «Урала», «Сочи», самарских «Крыльев Советов» и «Пари НН».

Ранее форвард «Спартака» Александр Соболев после ничьей с «Уралом» заявил, что его команда победила.

В концовке встречи главный судья Виталий Мешков отменил гол Александра Соболева в пустые ворота екатеринбуржцев, остановив игру раньше завершения атаки красно-белых.