Петрова: Джокович просто не знал, что делать против Медведева

Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012 Надежда Петрова оценила победу Даниила Медведева над Новаком Джоковичем в полуфинале турнира АТР 500 в Дубае. Она констатировала, что лидер рейтинга АТР не знал, как противостоять российскому теннисисту. Также Петрова пояснила, за счет чего Медведев может обыграть в финале турнира соотечественника Андрея Рублева.

«Великолепно, что два российских теннисиста в финале. У Медведева уже три подряд победы на турнирах, он продолжает выигрывать, показывает стабильный, уверенный теннис. И победа над Джоковичем доказала, что Даниил в отличной форме – обыграл номера один, не потеряв ни одного сета. У Джоковича не было шансов, он просто не знал, что делать — я никогда практически не видела, чтобы Джокович выходил к сетке с подачи. У Дани все получалось, его стабильность и хладнокровие должны помочь ему выиграть титул. Рублев все-таки вспыльчивый парень, если что-то идет не так. Думаю, Дане хочется прекратить победную серию Рублева, расставить точки над «и», доказать, что он действительно в лучшей форме. Он вернулся в десятку, поднимается, хочет добраться до той позиции, где он был», — сказала Петрова «Газете.Ru».

Медведев обыграл Джоковича в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. В свою очередь, Рублев взял верх над Зверевым со счетом 6:3, 7:6 (11:9). Финальный матч турнира в Дубае состоится в субботу, 4 марта, и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что Медведеву в финале может помочь психология.