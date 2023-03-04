Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пивоварова: Медведев в финале с Рублевым может делать ставки на психологию

close
100%
Aaron Doster/AP

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от финального матча турнира АТР 500 в Дубае между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым. По мнению спортсменки, психология может стать козырем Медведева. Но при этом, подчеркнула Пивоварова, оба теннисиста находятся в очень хорошей форме.

«Медведев может делать какие-то ставки на психологию — у него более стабильная и устойчивая психика, он меньше отвлекается на события, происходящие во время матча. Как раз некая особенность Рублева — подвижная психика. Но как показал прошлый год, все зависит от него самого, потому что как только он настраивается, он может отыграть матч от и до, вырывать победы. А так, это два очень сильных игрока, которые набрали приличную форму, у них за спиной хорошие матчи на этом турнире, преодоление себя, разрушение статистики Джоковича с одной стороны и первая победа против Зверева — с другой. Желаю нашим мужчинам удачи, будем просто наслаждаться теннисом и радоваться за ребят, за русский финал», — сказала Пивоварова «Газете.Ru».

Рублев в полуфинале выбил из борьбы немца Александра Зверева, победив со счетом 6:3, 7:6 (11:9). Медведев же на пути к решающему матчу обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича — 6:4, 6:4. Финал состоится в субботу, 4 марта, и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее Пивоварова порадовалась победе Медведева над Джоковичем.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть