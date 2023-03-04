Пивоварова: Медведев в финале с Рублевым может делать ставки на психологию

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от финального матча турнира АТР 500 в Дубае между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым. По мнению спортсменки, психология может стать козырем Медведева. Но при этом, подчеркнула Пивоварова, оба теннисиста находятся в очень хорошей форме.

«Медведев может делать какие-то ставки на психологию — у него более стабильная и устойчивая психика, он меньше отвлекается на события, происходящие во время матча. Как раз некая особенность Рублева — подвижная психика. Но как показал прошлый год, все зависит от него самого, потому что как только он настраивается, он может отыграть матч от и до, вырывать победы. А так, это два очень сильных игрока, которые набрали приличную форму, у них за спиной хорошие матчи на этом турнире, преодоление себя, разрушение статистики Джоковича с одной стороны и первая победа против Зверева — с другой. Желаю нашим мужчинам удачи, будем просто наслаждаться теннисом и радоваться за ребят, за русский финал», — сказала Пивоварова «Газете.Ru».

Рублев в полуфинале выбил из борьбы немца Александра Зверева, победив со счетом 6:3, 7:6 (11:9). Медведев же на пути к решающему матчу обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича — 6:4, 6:4. Финал состоится в субботу, 4 марта, и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее Пивоварова порадовалась победе Медведева над Джоковичем.