В «Лацио» заявили, что Миранчук не заслужил получить награду лучшего игрока февраля в Серии А

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался о включении российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в список претендентов на награду лучшего игрока Серии А в феврале.

«В «Торино» Миранчук раскрылся совсем по-другому. Он прогрессирует и растет как футболист. Но Алексей еще не заслужил получить награду лучшего игрока Серии А. Он хороший и талантливый футболист, но пока не показал максимум своих возможностей. Ему есть куда стремиться», — передает слова Таре Sport24.

Также на звание лучшего футболиста февраля номинированы игроки «Наполи» Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен, Федерико Баскиротто из «Лечче» и футболист «Ювентуса» Анхель Ди Мария. Итоги голосования подведут 5 марта.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино».

В прошлые выходные «Торино» проиграл «Ювентусу» 2:4. Миранчук провел полный матч, не отметившись результативными действиями.

Всего в текущем сезоне на счету Миранчука четыре гола и три результативных передачи в 18 матчах Серии А.

Ранее Фабио Капелло назвал Миранчука умным футболистом.