Лыжнице Степановой потребовалась помощь врачей после финиша марафона

Сегодня после финиша марафона на 30 км на турнире «Чемпионские высоты» стало плохо олимпийской чемпионке Веронике Степановой. Спортсменка упала и не могла встать, держась за живот, ей потребовалась помощь врачей.

Степанова финишировала в гонке 9-й с отставанием более чем 3 минуты от победительницы, которой стала другая олимпийская чемпионка Пекина Наталья Непряева. Она лидировала большую часть гонки и уверенно заняла первое место. 29,5 секунд ей проиграла пришедшая второй к финишу Анастасия Кулешова. Тройку лидеров замкнула Анастасия Прокофьева. Она уступила Непряевой 53,6 секунды.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.

В общем зачете Кубка мира в текущем сезоне лидирует норвежец Йоханнес Клебо. В прошлом сезоне он также стал победителем, опередив Александра Большунова. У женщин первенствует норвежка Тириль Венг.

Ранее финский журналист заявил, что российских лыжников нужно немедленно вернуть на турниры.