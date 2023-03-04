Чесноков о словах украинского теннисиста: ему, наверное, смертный приговор объявят

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о словах украинского теннисиста Олега Приходько. Тот заявил, что не стал «слепо соблюдать политику партии» по отношению к россиянам. Украинец выступает в паре с россиянином Яном Бондаревским.

«Ему, наверное, смертный приговор объявит украинская власть, но он молодец! Не побоялся выразить свое мнение. Большой респект и уважение ему! Эти политические вещи, наоборот, никогда не принесут мир, а в основном к ненависти и насилию.

Очень хорошо отношусь к украинцам. Недавно ребенка тренировал — у нас хорошие отношения. Считаю, чисто человеческие отношения должны быть», — передает слова Чеснокова Sport24.

Напомним, что российские теннисисты пропустили Уимблдон в прошлом году. Организаторы турнира отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).

Стоит отметить, что сегодня на турнире в Дубае состоится финал между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым. Начало матча в 18.00 по московскому времени.