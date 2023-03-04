Украинский клуб отказался от Joma из-за сотрудничества компании с «Зенитом»

Украинский клуб «Карпаты» сменил технического партнера с Joma на Nike после того, как первый стал поставщиком формы петербургского «Зенита».

«Причиной такого решения стало отсутствие четкой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке. В течение нескольких месяцев клуб изучал потенциальных партнеров и в феврале остановился на партнерстве с Nike, чье предложение оказалось самым оптимальным. Одним из определяющих критериев при выборе технического партнера стал полный выход компании Nike из российского рынка», — сказано в заявлении клуба на официальном сайте.

Также в «Карпатах» отметили, что пока футболисты будут выходить на поле в старой форме, пока не завершится процесс перехода на форму от компании Nike.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжает лидировать «Зенит». Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» Валерия Карпина. Отставание от «Спартака» составляет одно очко.

Сегодня «Зенит» проведет свой первый матч в РПЛ после рестарта сезона. Команда Сергея Семака встретится с «Пари Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы «Зенита».