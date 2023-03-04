Экс-игрок «Зенита» Куртиян объяснил продолжительную доминацию команды в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян высказался о влиянии иностранных футболистов сине-бело-голубых на результаты команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У меня нет никаких сомнений в том, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне. Скажу даже больше, если вы зададите мне вопрос, кто станет чемпионом России в следующем сезоне, я также назову «Зенит».

У «Зенита» самый лучший состав по сравнению со всеми командами. А по подбору легионеров у них просто нет конкурентов. Бразильцы, которые играют в Питере, на дистанции на две головы сильнее иностранных футболистов, играющих в других клубах. », — передает слова Куртияна «Евро-футбол».

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжает лидировать «Зенит». Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» Валерия Карпина. Отставание от «Спартака» составляет одно очко.

Сегодня «Зенит» проведет свой первый матч в РПЛ после рестарта сезона. Команда Сергея Семака встретится с «Пари Нижний Новгород».

Также «Зенит» продолжает участие в Кубке России. В марте петербуржцы сыграют с «Динамо» в сетке Пути РПЛ.

Ранее Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы «Зенита».