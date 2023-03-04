Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Зенита» Куртиян объяснил продолжительную доминацию команды в РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Куртиян считает, что легионерский состав «Зенита» позволяет ему побеждать в РПЛ

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян высказался о влиянии иностранных футболистов сине-бело-голубых на результаты команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У меня нет никаких сомнений в том, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне. Скажу даже больше, если вы зададите мне вопрос, кто станет чемпионом России в следующем сезоне, я также назову «Зенит».

У «Зенита» самый лучший состав по сравнению со всеми командами. А по подбору легионеров у них просто нет конкурентов. Бразильцы, которые играют в Питере, на дистанции на две головы сильнее иностранных футболистов, играющих в других клубах. », — передает слова Куртияна «Евро-футбол».

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжает лидировать «Зенит». Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» Валерия Карпина. Отставание от «Спартака» составляет одно очко.

Сегодня «Зенит» проведет свой первый матч в РПЛ после рестарта сезона. Команда Сергея Семака встретится с «Пари Нижний Новгород».

Также «Зенит» продолжает участие в Кубке России. В марте петербуржцы сыграют с «Динамо» в сетке Пути РПЛ.

Ранее Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть