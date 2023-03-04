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Сестра игрока «Спартака» Промеса обратилась к нему: тебе все равно на семью, удачи в России

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РИА Новости

Шанис, сестра кузена игрока «Спартака» Квинси Промеса, в зале судебного заседания обратилась к нему.

«Тебе все равно на семью! Ты даже позволяешь себе обманывать своих родителей. Это останется на твоей совести, желаю тебе удачи в России», – передает слова девушки AD.nl.

Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Летом прошлого года его обязали выплатить компенсацию пострадавшему. В начале марта суд потребовал для игрока «Спартака» лишение свободы сроком на два года. Промес не присутствовал на заседании из-за контрактных обязательств перед красно-белыми.

Также футболиста подозревают в передаче €250 тыс. торговцу наркотиками, у которого украли 400 кг кокаина.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. На данный момент он делит первое место в списке лучших бомбардиров сезона с Владимиром Писарским («Крылья Советов»).

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что если «Спартак» разорвет контракт с Промесом, это будет большой потерей.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
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