Тренер «Аль-Насра» обратился к Роналду

Главный тренер Руди Гарсия «Аль-Насра» обратился к португальскому нападающему Криштиану Роналду. Его слова передает France 24.

«Я желаю Роналду одного – чтобы он вновь открыл для себя удовольствие от игры и улыбался. Дело в том, что в последние месяцы у был нелегкий период в «Манчестер Юнайтед», национальной сборной и в личном плане», – сказал тренер.

Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду арендовал сразу 17 комнат в элитной гостинице в Саудовской Аравии.