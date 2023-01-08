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Агент Гаргаев заявил, что Оздоев может зимой вернуться в Россию

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РИА Новости

Анзор Гаргаев, агент футболиста турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал о том, что его клиент может вернуться в чемпионат России, передает Sport24.

«Не скажу, что это исключено. Если поступит достойное предложение из России, где Оздоев играл практически всю жизнь, то он будет готов рассмотреть его», — сказал Гаргаев.

Оздоев перешел в турецкую команду летом 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата Турции, забил один гол и отдал две результативные передачи.

1 июня у Оздоева закончился контракт с петербургским «Зенитом», после чего игрок стал свободным агентом. Полузащитник выступал за клуб с берегов Невы с февраля 2018 года. За это время он сыграл в 116 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее спортивный директор турецкого футбольного клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын поделился оценкой игры российского полузащитника Магомеда Оздоева в первой части сезона-2022/23.

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Футбол. Чемпионат России
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