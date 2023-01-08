Брат Хабиба объяснил его слова про уход из ММА-индустрии

Шамиль Завуров, президент Eagle FC и троюродный брат Хабиба Нурмагомедова, объяснил слова бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова об уходе из ММА-индустрии, передает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в СМИ «раздули» сложившуюся ситуацию. Завуров пояснил, что из-за постоянных разъездов Нурмагомедов редко бывает дома, однако хочет больше времени проводить со своей семьей. Поэтому он собрал людей, входящих в его команду, и объяснил, что теперь будет реже ездить с ними на сборы.

«Просто Хабиб перестанет постоянно ездить с ними, все время находиться рядом. Чуть-чуть больше времени будет уделять семье. Там, ты сам понимаешь, сразу раздули: «Все, ушел». Куда он уйдет? У него своя школа здесь, откроется база в горах. Братишки, племянники, все братья выступают. Все равно вот так уйти, завязать — просто невозможно, я думаю», — заявил Завуров.

О своем уходе из индустрии смешанных единоборств Нурмагомедов объявил, сделав репост записи, в которой говорилось, что он хочет больше времени уделять семье. При этом ряд источников сообщил, что он намерен заняться серьезным бизнесом. В какой именно сфере хочет реализоваться Хабиб, не уточнялось.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца. Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Роман Долидзе поделился мнением об уходе экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из смешанных единоборств.