Червиченко о «Краснодаре»: одна из самых благополучных команд, а результатов мало

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о «Краснодаре», передает Sport24.

«В вечном ожидании, когда же «Краснодар» сможет выстрелить. Вроде, одна из самых благополучных команд, а результатов спортивных очень мало», — сказал Червиченко.

Также Червиченко отметил, что ему хочется, чтобы «Спартак» составил конкуренцию «Зениту» и мог побороться за золото Российской премьер-лиги (РПЛ).\

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился размышлениями о будущем российского нападающего Артема Дзюбы, который с 3 ноября 2022 года находится в статусе свободного агента.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года.