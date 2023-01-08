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Экс-бойцу UFC Барони грозит до 50 лет тюремного заключения за убийство

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Global Look Press

Экс-бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Филу Барони грозит до 50 лет тюремного заключения за убийство своей девушки.

Спортсмен доставлен в государственную тюрьму в мексиканской Тепике. Об этом сообщил журналист Карлос Контрерас Легаспи в социальных сетях.

Трагедия произошла в начале января. Девушка была найдена мертвой в отеле, а Барони сам явился в полицейский участок. Барони был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В смешанных единоборствах на счету Барони 16 побед и 19 поражений.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал смерть американского журналиста Гранта Уола, который скончался во время матча между Нидерландами и Аргентиной в 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Обозреватель потерял сознание прямо по ходу матча, о чем в эфире заявил комментатор Дмитрий Шнякин. Прибывшие медицинские работники не смогли реанимировать 48-летнего журналиста.

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Летние виды спорта
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