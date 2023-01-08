Блогер Тарасов об уходе Хабиба из ММА: возможно, его куда-то позвали очень серьезные люди

Блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов поделился мнением о причинах ухода экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из индустрии смешанных единоборств. Он отметил, что вряд ли Хабиб оставит бойцов, с которыми работал и которых готовил к поединкам. Вместе с тем, предположил Тарасов, Нурмагомедова могли всерьез заинтересовать предложением другой деятельности.

«Остался Ислам Махачев, который для Хабиба чуть ли не как родной брат. Думаю, во время боя Хабиб будет с ним в углу. Он же не был для бойцов тренером, который работал с ними каждый день, приходил утром и говорил: «начинайте разминку». Скорее, он делился опытом, был спарринг-партнером. В общем, мне кажется, что Хабиб не может уйти от ММА, просто он решил отдохнуть и заняться другими серьезными делами. А возможно, его куда-то позвали очень серьезные люди, которым он не может отказать, и ему действительно это интересно», — сказал Тарасов «Газете.Ru».

Информацию о своем уходе подтвердил сам Хабиб, репостнув в соцсетях соответствующую запись. Ранее в пятницу он опубликовал фотографию со своей командой, сопроводив ее благодарностью и расплывчатой фразой: «надеюсь, мое решение пойдет только на пользу». На тот момент об уходе Хабиба из ММА общественности не было известно.

Ранее Тарасов выразил уверенность, что Хабиб не покинет ММА полностью.