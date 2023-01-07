Тарпищев считает теннисиста Медведева фаворитом Australian Open

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о шансах Даниила Медведева на победу в Australian Open, передает «Чемпионат.com».

«Главное, чтобы был удачный жребий в первых кругах», — сказал Тарпищев.

Тарпищев отметил, что Медведев остается одним из главных фаворитов, он будет бороться за трофей, если обойдется без травм.

Даниил Медведев в матче 1/2 финала турнира в Аделаиде уступил сербу Новаку Джоковичу. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась победой Джоковича в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

В финале Новак Джокович сыграет с представителем США Себастьяном Кордой, который прошел в главный матч турнира на отказе японца Йосихито Нисиоки.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о победе над Даниилом Медведевым в матче 1/2 финала турнира в Аделаиде.