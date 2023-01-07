Джокович о победе над Медведевым на турнире в Аделаиде: с ним не бывает легко

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о победе над Даниилом Медведевым в матче 1/2 финала турнира в Аделаиде.

«С Даниилом никогда не бывает легко. Всегда надо менять темп, подачу, ответную позицию, розыгрыши. Это действительно игра в кошки-мышки в каждом матче», — сказал Джокович после матча.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась победой Джоковича в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

В финале Новак Джокович сыграет с представителем США Себастьяном Кордой, который прошел в главный матч турнира на отказе японца Йосихито Нисиоки.

Всего между собой Медведев и Джокович играли 13 раз. Общий счет стал 9:4 в пользу серба. Последний их поединок состоялся несколько недель назад на Итоговом турнире. Тогда также сильнее оказался Джокович 6:3, 6:7, 7:6.

Ранее греческий теннисист Стефанос Циципас принес извинения Андрею Рублеву за слова, сказанные в его адрес после очного матча на Итоговом турнире ATP. Тогда он заявил, что россиянин победил за счет «некоторых инструментов».