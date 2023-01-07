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Хиддинк объяснил, почему не следит за российским футболом

Экс-тренер «Анжи» Хиддинк не следит за российским футболом, так как его нигде не показывают

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк ответил на вопрос, следит ли он за российским футболом.

Напомним, специалист возглавлял национальную команду России с 2006 по 2010 год. Под его руководством россияне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы — 2008. Также Хиддинк работал в махачкалинском «Анжи».

«Слежу ли я за российским футболом? Нет. После начала СВО его нигде не показывают. Пока это все продолжается, нигде нет возможности посмотреть российский футбол», — приводит слова голландца «РБ Спорт».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз в 2023 году откажется от экипировки Adidas.

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Футбол. Чемпионат России
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