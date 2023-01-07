Месси лидирует по числу наград от Международной федерации футбольной истории и статистики

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси с большим отрывом лидирует по числу наград от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

7 января IFFHS объявила, что 35-летний форвард стал лучшим плеймейкером 2022 года. Теперь у него 13 наград от IFFHS за всю карьеру. Это лучший результат в истории.

На втором месте по числу побед в различных номинациях IFFHS расположился нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. У него восемь наград от организации за всю карьеру.

По итогам 2022 года Месси получил три награды от IFFHS. Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики признала его игроком года и лучшим бомбардиром года.

Ранее сообщалось, что французское издание L'Équipe признало Лионеля Месси лучшим спортсменом 2022 года.

Второе место в голосовании занял партнер 35-летнего аргентинца по клубу — француз Килиан Мбаппе. На третьем строчке расположился испанский теннисист Рафаэль Надаль.