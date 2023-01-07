13-летняя экс-ученица Тутберидзе сломала ногу при попытке исполнить тройной аксель

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Тренер Алексей Василевский рассказал, что фигуристка Любовь Рубцова сломала ногу при исполнении тройного акселя на тренировке.

В октябре спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в тренерский штаб Василевского.

«Все (перелом) произошло на тренировке, Люба пробовала исполнить тройной аксель, не дошла немножко. Все обследования пока до конца не прошли, завтра будет контрольное обследование, так что будет уже больше информации», — приводит слова Василевского РИА Новости.

13-летняя Рубцова считалась одной из самых перспективных спортсменок группы Тутберидзе в младшем возрасте. Она владеет тройным акселем, а также каскадом тройной аксель — тройной тулуп.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Ранее итальянский фигурист Иван Ригини заявил, что без россиян популярность фигурного катания упала до нуля.