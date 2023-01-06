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Мостовой: Дзюбу не надо сравнивать с Роналду

Мостовой призвал не сравнивать Дзюбу с Роналду из-за возможного переезда российского форварда в Саудовскую Аравию

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о дальнейшей карьере российского нападающего Артема Дзюбы, передает «Матч ТВ».

В СМИ появилась информация, согласно которой Дзюба мог пополнить состав одного из клубов в Саудовской Аравии, однако сам футболист посчитал этот чемпионат неперспективным.

«Предложения наверняка есть, у Артема с этим нет проблем. А хуже ли для него чемпионат Саудовской Аравии… Вообще Артема не надо сравнивать с Роналду.

За 200 миллионов я бы сам пошел в Саудовскую Аравию пешком через все – через поле, через море», — заявил Мостовой.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего россиянин сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

Ранее сообщалось, что футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем экс-форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

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