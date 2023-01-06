Форвард «Химок» Долгов выступил за переход РФС в Азию из-за финансового вопроса

Нападающий «Химок» Александр Долгов поделился мыслями о возможном уходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), передает «РБ Спорт».

Вопрос должен быть решен весной 2023 года.

«Слежу за новостями о российском футболе, читал про возможный уход из УЕФА. Думаю, уходить в Азию — скорее верное решение. У нас два варианта: либо Азия, либо никак. Мы там хоть какие-то деньги будем зарабатывать для команд и РФС. А так мы просто отовсюду отстранены», — заявил Долгов.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о своем отношении к отстранению национальной команды от участия в международных соревнованиях.