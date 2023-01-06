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Биатлониста Самуэльссона удивила реакция шведской олимпийской чемпионки на бан России

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Reuters

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о реакции соотечественницы, двукратной олимпийской чемпионки по горнолыжному спорту Перниллы Виберг на бан российского спорта.

Виберг ранее заявила, что не согласна с олимпийским движением, которое исключило спортсменов из некоторых стран. По мнению Виберг, спорт должен быть объединяющей силой.

Самуэльссон заявил, что его удивила поддержка Виберг России. По его мнению, в сложившейся ситуации россиян и белорусов нельзя допускать до соревнований. «Мы видим жесткие санкции и в других сферах, и тогда, разумеется, спорт тоже не должен оставаться в стороне», — цитирует Самуэльссона Expressen.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.

Российские спортсмены в некоторых международных спортивных организациях продолжают свое выступление, но без флага и гимна.

Ранее легендарный чешский хоккейный голкипер Доминик Гашек призвал МОК объяснить россиянам причину отстранения и помогать им.

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