Агент Райта заявил, что у «Локомотива» нет шансов подписать игрока, так как он американец

Митат Халис, агент футболиста турецкого «Антальяспора» Хаджи Райта, заявил, что его клиент не перейдет в московский «Локомотив», так как он американец.

Сегодня, 6 января, газета Milliyet сообщила, что «железнодорожники» готовы предложить «Антальяспору» за 24-летнего игрока сборной США 6 миллионов евро.

«Без шансов (для «Локомотива»). Райт – американский футболист», – приводит слова агента РИА Новости.

По данным турецкого издания в американце также заинтересованы итальянская «Аталанта» и английский «Кристал Пэлас». В текущем сезоне Райт провел за «Антальяспор» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу.

В составе сборной США Райт принял участие в четырех матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре. Американская команда вылетела на стадии 1/8 финала.

Ранее знаменитый в прошлом нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от «Локомотива» во второй части сезона.