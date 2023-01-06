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Шайба Овечкина и два ассиста Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус» в матче НХЛ

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Geoff Burke/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «столичных».

В составе победителей дубль оформил Ти Джей Оши, еще по голу на свой счет записали Николя Обе-Кюбель , Мартин Фехервари, Гарнет Хэтэуэй и капитан команды Александр Овечкин. У «Блю Джекетс» отличились Джонни Гудро и Гэвин Байройте.

Теперь в активе Овечкина 809 голов. 37-летний россиянин отстает на 85 шайб от лидера списка лучших снайперов в истории лиги Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Еще один российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи, защитник Дмитрий Орлов — одну. Кирилл Марченко и Владислав Гавриков из «Коламбуса» очков не набрали.

Ранее американское издание The Athletic высоко оценило заслуги Александра Овечкина в успехах «Вашингтон Кэпиталз». Автор издания отмечает, что именно благодаря его действиям у «столичных» улучшилась и командная игра.

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Хоккей. НХЛ
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