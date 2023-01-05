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Чемпион ОИ Тихонов раскритиковал Канчельскиса за слова о купленных матчах России на ЧМ-2018

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Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о заявлении бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса о том, что матчи сборной России на чемпионате мира — 2018 были купленными. Его слова передает Legalbet.

«Чтобы делать такие заявления, надо быть на самом высоком уровне. Нужно пользоваться достоверной информацией, а предположения — это все мыло. Не думаю, что это его уровень. Я тоже о нем могу сказать все что угодно.

Есть такая истина: когда соперник тебе не по зубам, то остаются сплетни, домыслы и зависть. Кто такой Канчельскис в нашем и мировом футболе? Когда ты не востребован, когда у тебя уровень совсем другой, то остается только клевета и зависть. Вот это и проявилось. Вот вся его личность», — сказал Тихонов.

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира добилась исторического для себя результата, пробившись в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии только в серии послематчевых пенальти. В матче 1/8 финала против Испании встреча также перетекла в серию 11-метровых ударов, но российская команда тогда оказалась сильнее. На групповом этапе сборная России одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0, обыграла Египет (3:1) и потерпела поражение от Уругвая (0:3). Победителем чемпионата мира — 2018 стала национальная команда Франции.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что Канчельскис был пьян, говоря о договорняках России на ЧМ-2018.

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Футбол. Чемпионат России
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