Российский промоутер Хрюнов назвал драку главы UFC с женой проявлением американизма

Российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о том, что глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ударил свою жену во время совместного отдыха в ночном клубе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Во-первых, она его ударила первая. Во-вторых, мы понимаем, что такое UFC. И это очередное проявление именно американизма на культурное дно, когда можно все. И это является частью субкультуры. Это нехорошо», — сказал Хрюнов.

Напомним, что Дана Уайт устроил драку в ночном клубе со своей женой в канун Нового года, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Уайт знаком со своей женой с восьмого класса. В 1996 году пара сыграла свадьбу. Они воспитывают троих детей.

Он стал президентом UFC в 2001 году, увеличив популярность ММА в мира. В марте 2019 года Уайт подписал новое соглашение с промоушеном сроком на семь лет.

Ранее глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев поддержал президента Дану Уайта, избившего свою жену.