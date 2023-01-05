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Капитан «Спартака» Джикия ответил Левандовски на призыв отказаться от матча с Россией

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РФС

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал призывы форварда национальной команды Польши Роберта Левандовски отказаться от встречи с Россией. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Может, Левандовски хочет стать политиком... Странно, что футболисты, которые всегда говорили, что спорт вне политики и правильно себя вели, вдруг так переобулись. Есть мнение — оставь его при себе. Те же боснийцы публично заявили, что не будут с нами играть в товарищеском матче. Ну, вы свяжитесь со своей федерацией и решите это там у себя. Чего вы хайпуете?» — сказал Джикия.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.

Ранее Георгий Джикия заявил, что бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли расстроил его своим уходом из столичного клуба.

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Футбол. Чемпионат России
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