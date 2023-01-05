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Inside the Games: российская легкоатлетка Панова дисквалифицирована на два года за допинг

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская метательница диска Елена Панова дисквалифицирована на два года из-за того, что ее допинг-проба показала положительный результат. Об этом сообщает Inside the Games.

Допинг-проба была взята еще в 2015 году. Отмечается, что российская спортсменка дисквалифицирована до апреля 2023 года.

Панова дважды становилась чемпионкой России (2017, 2018), а также выигрывала серебряную медаль летней Универсиады-2013 в Казани.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе 35-летней спортсменки обнаружили 1,3-диметилбутиламин (S6б). Дисквалификация Пановой учитывает отбытый срок временного отстранения. Россиянка сможет вернуться к соревнованиям 14 апреля 2023 года.

В декабре сообщалось, что ученые нашли легальный допинг для бегунов.

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