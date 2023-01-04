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Булыкин раскритиковал клубы РПЛ за назначение иностранных тренеров

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Роман Владимиров/РИА «Новости»

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об иностранных тренерах, работающих в Российский премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает Vprognoze.ru.

«Честно говоря, удивлен, что не доверяют нашим российским тренерам, которые находятся в системе этого клуба, а доверяют специалистам, которые даже приблизительно не знают, что такое Россия», — сказал Булыкин.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка, потерпев в 17 матчах лишь одно поражение. Идущий вторым московский «Спартак» отстает от сине-бело-голубых на шесть очков. Сезон РПЛ будет возобновлен в марте 2023 года.

Ранее бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов назвал трех лучших российских тренеров Российской премьер-лиги в 2022 году.

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Хоккей. Сборная России
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