Экс-тренер «Спартака» Каррера восхитился голом Миранчука в ворота «Вероны»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о голе российского хавбека «Торино» Алексея Миранчука в ворота «Вероны» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Его слова передает «Чемпионат».

«Миранчук забил потрясающий гол! Но я не удивлен — он классный футболист, обладающий качествами топ-игрока», — сказал Каррера.

Матч закончился со счетом 1:1, Миранчук забил на 64-й минуте.

После этой игры туринская команда набрала 22 очка и закрепилась на десятой строчке в турнирной таблице Серии А.

В следующем матче «Торино» сыграет на выезде против «Салернитаны». Игра пройдет 8 января и начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Миранчук признан лучшим игроком «Торино» в матче против «Вероны».