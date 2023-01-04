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«Шахтер» хочет получить за украинского хавбека Мудрика €100 млн из-за интереса «Челси»

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mmudryk10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футбольный клуб «Шахтер» озвучил лондонскому «Арсеналу» новую цену за своего полузащитника Михаила Мудрика. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, «Шахтер» планирует получить за украинского хавбека €100 млн. Цена за полузащитника выросла после того, как интерес к нему проявил «Челси». Отмечается, что если руководство «Шахтера» не устроит предложение по Мудрику, то этот вопрос будет отложен до летнего трансферного окна.

В нынешнем розыгрыше Украинской премьер-лиги (УПЛ) Мудрик провел 12 матчей, в которых забил семь раз и отдал столько же результативных передач.

В шести играх группового этапа Лиги чемпионов 21-летний украинец отличился трижды и записал на свой счет два ассиста.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» направил донецкому «Шахтеру» новое предложение о покупке Михаила Мудрика.

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